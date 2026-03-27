Студент разработал "умное" белье для здоровья сосудов

Студент ОмГТУ придумал, как сделать компрессионную терапию более эффективной и приятной, встроив в полотно медицинского трикотажа специальные термокапсулы. Главный минус стандартных лечебных чулок заключается в их высокой плотности, которая нарушает вентиляцию, вызывая у пациентов чувство жара, кожные высыпания и зуд. Часто люди бросают курс восстановления именно из-за мучительного дискомфорта, не доводя лечение до конца, пишет "РГ".

Молодой омский новатор предложил альтернативу, которая обеспечивает правильную нагрузку на конечности и одновременно следит за тепловым балансом кожи. Студент Даниил Силантьев объясняет, что при физической активности капсулы аккумулируют излишнее тепло, а в состоянии покоя отдают его обратно. Это создает стабильную среду под тканью, избавляя человека от неприятных ощущений. По мнению автора идеи, такие изделия будут востребованы не только в медицине, но и среди парикмахеров, продавцов, туристов или женщин, предпочитающих обувь на шпильках.





Лабораторные испытания подтвердили, что модифицированная ткань не вызывает аллергии и полностью безопасна для здоровья. Инициатива получила поддержку в виде гранта на миллион рублей после победы в федеральном конкурсе молодежных стартапов. Выделенные инвестиции помогут команде приобрести производственную линию, закупить необходимые ресурсы и официально закрепить за собой права на изобретение через патентное бюро.





