Студент разработал "умное" белье для здоровья сосудов

27 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Наука и техника Омская область
Фото: Омский государственный технический университет

Студент разработал "умное" белье для здоровья сосудов

Студент ОмГТУ придумал, как сделать компрессионную терапию более эффективной и приятной, встроив в полотно медицинского трикотажа специальные термокапсулы. Главный минус стандартных лечебных чулок заключается в их высокой плотности, которая нарушает вентиляцию, вызывая у пациентов чувство жара, кожные высыпания и зуд. Часто люди бросают курс восстановления именно из-за мучительного дискомфорта, не доводя лечение до конца, пишет "РГ".

Молодой омский новатор предложил альтернативу, которая обеспечивает правильную нагрузку на конечности и одновременно следит за тепловым балансом кожи. Студент Даниил Силантьев объясняет, что при физической активности капсулы аккумулируют излишнее тепло, а в состоянии покоя отдают его обратно. Это создает стабильную среду под тканью, избавляя человека от неприятных ощущений. По мнению автора идеи, такие изделия будут востребованы не только в медицине, но и среди парикмахеров, продавцов, туристов или женщин, предпочитающих обувь на шпильках.

Студент ОмГТУ Даниил Силантьев разработал технологию создания трикотажа для лечения болезней нижних конечностей(2026)|Фото: Омский государственный технический университет

Лабораторные испытания подтвердили, что модифицированная ткань не вызывает аллергии и полностью безопасна для здоровья. Инициатива получила поддержку в виде гранта на миллион рублей после победы в федеральном конкурсе молодежных стартапов. Выделенные инвестиции помогут команде приобрести производственную линию, закупить необходимые ресурсы и официально закрепить за собой права на изобретение через патентное бюро.

Студент ОмГТУ Даниил Силантьев разработал технологию создания трикотажа для лечения болезней нижних конечностей(2026)|Фото: Омский государственный технический университет

Ранее специалисты из Волгограда и Ростова-на-Дону создали уникальное лекарство от мигрени на основе новой молекулы, которая блокирует сам механизм возникновения боли. В отличие от старых препаратов, помогающих лишь части пациентов, российская разработка не только эффективно снимает приступы, но и защищает от инсульта, предотвращая появление тромбов и снижая тревожность.

