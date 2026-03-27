В Пермском крае предпринимателя из Кунгура подозревают в хищении средств нацпроекта

В Пермском крае предпринимателя из Кунгура подозревают в хищении средств нацпроекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Сообщается, что в 2024 году подозреваемый предоставил ложные сведения в одно из министерств о стоимости приобретенного оборудования для функционирования туристического комплекса. Он завысил стоимость необходимого оборудования в заявке на участие в отборе на получение гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края на поддержку проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. В результате чего ему была излишне предоставлена субсидия на сумму более 255 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.