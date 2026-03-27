Глава полиции Тюмени сообщил депутатам городской Думы о росте раскрываемости преступлений

В ходе 24- го заседания Тюменской городской Думы было рассмотрено 9 вопросов. Одним из пунктов повестки был отчет начальника УМВД РФ по городу Тюмени Дмитрия Ерошова о результатах деятельности за 2025 год.

Как сообщил начальник городского полицейского главка, в прошлом году всего было зарегистрировано 15968 преступлений. При этом на 6,3% меньше, чем годом ранее, зарегистрировать тяжких и особо тяжких преступлений (с 5009 до 4695). Также на 21,3% сократилось количество уличных преступлений (с 1213 до 955).

При этом тюменские правоохранители сумели повысить раскрываемость преступлений до 43,5%, в сфере незаконного оборота наркотиков – до 68,7%, тяжких телесных повреждений — до 98,1%, разбоев и изнасилований — до 100%.

Степан Киричук, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, отметил, что результаты свидетельствуют - принимаемые полицией меры адекватны складывающейся оперативной обстановке.

Прослеживается позитивная динамика и в других направлениях работы УМВД. Так, снижается количества преступлений с использованием IT-технологий – на 5,3% (с 7050 до 6674), что в значительно степени является результатом совместной работы полиции, органов власти, общественности и СМИ. В частности, горожанам было роздано более 40 тысяч профилактических памяток, проходят встречи и лекции по этой тематике.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, как полиция противодействует бесконтрольным продажам сим-карт. Он высказал мнение, что необходимо пресекать телефонные мошенничества в том числе и пресекая свободный доступ к сим-картам. Дмитрий Ерошов сообщил, что это направление работы полиция города будет усиливать.

В 2025 году до 1573 снизилось количество ДТП (в 2024 году — 1791) в Тюмени и пострадавших в них. При этом зафиксирован рост погибших (43 человека, в 2024 году – 36 человек). Также на 40,5% выросла преступность в общественных местах (с 3310 до 4650) и на 63,8% — количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 254 до 416).

Депутат Андрей Потапов спросил главу городского полицейского управления, с чем связано увеличения подростковой преступности. Андрей Ерошов пояснил, количественный рост подростковой преступности объясняется тем, что одними и теми же нарушителями совершалось большое количество правонарушений — до 50 преступлений одним человеком. Преобладающий вид преступлений в общественных местах – кражи из магазинов и торговых центров.

Вадим Долгих обратил внимание на необходимость присутствия правоохранителей и дружинников на улице Дзержинского и набережной, где традиционно отдыхает много молодежи в теплое время года.

"Из областного бюджета выделяются дополнительные средства на поддержку участковых. Данная мера изменила обстановку с их нехваткой? Что еще можно предпринять для сохранения действующего кадрового состава и привлечения молодых специалистов в полицию?" — поинтересовался Дмитрий Ошурков.

Начальник УМВД по Тюмени отметил, что это действительно уменьшило отток кадров и пояснил, что дополнительным механизмом могли бы стать различные социальные льготы.

Выслушав и обсудив доклад, депутаты Тюменской городской Думы резюмировали - несмотря на недокомплект кадрового состава, в городе реализуются меры по охране общественного порядка и стабилизации оперативной обстановки.

"Объективные данные подтверждают, что в прошлом году органам внутренних дел города удалось добиться положительных результатов и закрепить ряд позитивных тенденций, — отметил Юрий Коновалов. — Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, значительно снижено число зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, квартирных краж и вымогательств".

Сергей Морев высказал мнение, что в части решения кадровой проблемы стоит обратить внимание на развитие института народных дружин.

"Мы вместе с депутатами еще в прошлом году определились, что необходимо перезагрузить институт народных дружинников, в первую очередь, это касается системы формирования и управления отрядом. Я благодарен нашей полиции за конструктивное взаимодействие и привлечение дружинников в те зоны, которые требуют внимания", — сказал Глава города Тюмени Максим Афанасьев.

В 2025 году в охране общественного порядка в Тюмени участвовали более 150 представителей народных дружин и казачества, которые совершили свыше 1800 выходов.

"Мы видим позитивные изменения в работе городской полиции по обеспечению безопасности, общественного порядка и борьбе с преступностью. Несмотря на определенные трудности в работе, удалось добиться роста раскрываемости преступлений — а это главный критерий оценки работы органов внутренних дел", — подчеркнул Николай Моисеев.

Георгий Муратов также поблагодарил Дмитрия Ерошова за работу и выступил с предложением рассмотреть опыт оперативных комсомольских отрядов. Сегодня подобные движения по обеспечению общественного порядка могли бы быть сформированы из членов спортивных федераций и студентов.

"Депутатов беспокоит рост подростковой преступности. Но это сигнал не только для полиции, но и для всех нас: нужно усиливать профилактику, работу с семьями, вовлекать детей в спорт, творчество, общественные проекты. Полиция Тюмени работает профессионально, с полной отдачей, и главное – в тесном контакте с жителями, общественными советами, добровольными дружинами. Благодаря этому Тюмень остается безопасным городом, и у нас есть все основания смотреть в будущее с уверенностью", — подвела итог обсуждению Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.