Тюменский межуниверситетский кампус презентовали в Республике Вьетнам

Тюменский межуниверситетский кампус презентовали в Республике Вьетнам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым продолжает работу в городе Ханой.

В рамках деловой программы обсуждается развитие научного сотрудничества. Уже проведена встреча с командой Ханойского университета науки и технологий ХАСТ (HUST). Рассмотрены вопросы: развития сотрудничества между университетами Тюменской области и Вьетнама, презентован Тюменский межуниверситетский кампус, проведения совместных исследований, культурного обмена между студенческими сообществами, развития гуманитарных связей.

Департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области напоминает, что День Вьетнама, который состоялся в Тюмени в 2025 году, вызвал большой интерес у жителей.

Межуниверситетский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". В настоящий момент продолжается строительство первого объекта кампуса - гостиницы. В феврале строители приступили к внутренней отделке помещений.