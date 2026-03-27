В Британии запустили эксперимент по ограничению подросткам доступа к соцсетям

Британское правительство начало эксперимент по ограничению доступа подростков к соцсетям. В исследовании примут участие около 300 семей.

Будет оцениваться эффект от таких мер, как временные лимиты и "цифровой комендантский час". Цель эксперимента – понять, как ограничения повлияют на сон, семейную жизнь и успеваемость детей. Есть данные, что чрезмерное влияние соцсетей крайне отрицательно сказывается на развитии подростков. Исследователей также интересует, как подростки будут пытаться обойти запреты.

Параллельно в Британии проводится более масштабное исследование влияния соцсетей на самочувствие, тревожность, сон, семейные отношения, школьную успеваемость, травлю в школе и др.

Запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет ранее ввели Австралия, Малайзия и Испания, многие другие страны - в процессе.