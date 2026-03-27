Российский ритейл в кризисе: 13 брендов могут покинуть рынок в 2026 году

Консалтинговая компания CMWP сообщает, что в 2026 году российский рынок могут оставить 13 известных брендов. Большинство из них - отечественные марки одежды и детских товаров. Компании Mollis, Urban Vibes, YOLLO и Orby уже закрывают свои магазины. Немецкая марка Bugatti также планирует уход, а бренд Pelican почти полностью перешел в онлайн-продажи. Сокращают количество точек и такие гиганты, как Desport, Motherbear и "Домотехника". Даже Gloria Jeans в этом году закроет около 150 своих филиалов, пишет ТАСС.

Особо тяжелая ситуация сложилась у обувной сети Zenden. С начала 2026 года партнеры подали к компании 20 исков на 43,6 млн рублей. Владельцы торговых центров массово закрывают магазины сети из-за долгов по аренде. Хотя в 2024 году выручка Zenden выросла до 11,2 млрд рублей, ее чистая прибыль упала в 41 раз. Дополнительный удар по бизнесу нанесла налоговая служба: ФНС потребовала от владельца компании Андрея Павлова доплатить почти 29 миллиардов рублей налогов за последние три года.

Несмотря на то что в феврале 2026 года бизнесмен лишился статуса иноагента, огромные долги поставили его компанию на грань выживания.