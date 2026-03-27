Свердловская служба судебных приставов переезжает на новый адрес

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области переезжает на новый адрес. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП.

Как отметили в ведомстве, в связи с переездом временно приостановлен прием граждан и входящей корреспонденции по адресу ул. Пролетарская, 7 в Екатеринбурге.

Прием корреспонденции возобновится с 1 апреля, прием граждан – с 6 апреля 2026 года уже по новому адресу: Екатеринбург, ул. Бажова, 79.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с переездом", - добавили в свердловской службе судебных приставов.