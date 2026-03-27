В российских мегаполисах массово закрываются пекарни из-за высоких расходов

27 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В российских мегаполисах массово закрываются пекарни из-за высоких расходов

Количество пекарен в российских городах-миллионниках упало до 7,6 тысячи заведений к марту 2026 года. Газета "Ведомости" со ссылкой на сервис 2ГИС сообщает, что этот показатель на 7% ниже прошлогоднего. Эксперты отмечают, что рост сегмента фактически остановился, а рынок удерживают в основном крупные торговые сети. Однако даже у ритейлеров темпы развития замедлились: если в 2024 году продажи выпечки подскочили на 36%, то в прошлом году рост составил всего 11%.

Глава "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров объясняет ситуацию перенасыщением рынка в прошлые годы. Также открытию новых точек мешают нехватка электрических мощностей и дефицит подходящих помещений.

Другой серьезной проблемой стала запредельная стоимость аренды. В Москве владельцы платят до 300 тысяч рублей за квадратный метр в год, из-за чего в начале 2026 года в столице массово закрывались кафе и бары. Ситуацию осложнило и повышение НДС с 20% до 22%, которое увеличило налоговую нагрузку на малый бизнес и привело к росту издержек.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российский рекламный рынок резко замедлил рост: его объем увеличился лишь на 8,5%, превысив 980 млрд рублей. Показатели выглядят скромно на фоне прошлых лет, когда отрасль демонстрировала стремительный подъем.

Теги: пекарня, бизнес, аренда


