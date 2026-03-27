В российских мегаполисах массово закрываются пекарни из-за высоких расходов

Количество пекарен в российских городах-миллионниках упало до 7,6 тысячи заведений к марту 2026 года. Газета "Ведомости" со ссылкой на сервис 2ГИС сообщает, что этот показатель на 7% ниже прошлогоднего. Эксперты отмечают, что рост сегмента фактически остановился, а рынок удерживают в основном крупные торговые сети. Однако даже у ритейлеров темпы развития замедлились: если в 2024 году продажи выпечки подскочили на 36%, то в прошлом году рост составил всего 11%.

Глава "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров объясняет ситуацию перенасыщением рынка в прошлые годы. Также открытию новых точек мешают нехватка электрических мощностей и дефицит подходящих помещений.

Другой серьезной проблемой стала запредельная стоимость аренды. В Москве владельцы платят до 300 тысяч рублей за квадратный метр в год, из-за чего в начале 2026 года в столице массово закрывались кафе и бары. Ситуацию осложнило и повышение НДС с 20% до 22%, которое увеличило налоговую нагрузку на малый бизнес и привело к росту издержек.

