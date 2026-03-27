Генсек НАТО: Членство Украины в данный момент не рассматривается

Членство Украины в НАТО на данный момент вообще не рассматривается. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что путь Украины лежит в направлении НАТО, но вопрос формального принятия не стоит на повестке дня. Этот путь займет время, так как некоторые члены НАТО не поддерживают членство Украины.

На вопрос, насколько Украина фактически включена в НАТО, Рютте ушел от ответа и сказал, что не хочет ничего об этом говорить.

Против членства Украины в НАТО выступает и президент США Дональд Трамп. В Европе многие лидеры тоже против принятия Украины в альянс, и их число гораздо больше тех, кто говорит об этом публично. Это признают некоторые западные политики и пишут западные СМИ.