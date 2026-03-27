В Сочи задержаны трое сотрудников мэрии, в том числе вице-мэр Горобец

В Сочи задержаны трое сотрудников администрации города, в том числе вице-мэр Евгений Горобец. Следственные мероприятия провели сотрудники ФСБ.

Помимо Горобца, задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Чиновников задержали в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Какие именно это действия, не сообщается.

Добавим, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский находится под арестом по нескольким уголовным статьям. По версии следствия, в ноябре 2023 г. Алексей Копайгородский через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в 43 млн руб. Позже была арестована его жена. Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.