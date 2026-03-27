Импорт европейских духов в Россию обновил двадцатилетний максимум

В январе 2026 года ввоз европейской парфюмерии в Россию вырос до рекордных 44,3 млн евро. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Евростат, это на 5,7% больше, чем в январе прошлого года. Такой объем закупок стал максимальным с 2007 года, когда поставки достигли 47 млн евро. Больше всего продукции в страну отправили Италия - 20,9 млн евро, Франция - 11,3 млн евро и Испания - 3,3 млн евро.

Эксперты сервиса CDEK.Shopping рассказали изданию "Коммерсантъ", что за 2025 год спрос на иностранные духи среди россиян подскочил на 80%. В тройку самых популярных товаров также вошли косметика для макияжа и средства по уходу за волосами. Специалисты объясняют такой всплеск интереса тем, что у покупателей закончились запасы парфюма, которые они сделали еще в 2022 году. Теперь потребители активно обновляют свои коллекции, что подталкивает импорт к новым рекордам.

Ранее французская компания "Ив Сэн-Лоран парфюмс" подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака по классу парфюмерии. Люксовый бренд покинул российский рынок в марте 2022 года, когда группа Kering приостановила работу в стране.