Более 10 тысяч тюменских семей получили субсидии на подключение домов к газу, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Данные с 2020 года предоставил департамент ЖКХ Тюменской области.

Сети до земельного участка в газифицированных населенных пунктах строят бесплатно, собственнику необходимо оплатить прокладку трубопровода по своему участку и закупку оборудования для дома. Эти расходы можно покрыть за счет субсидии.

"Система господдержки в части газификации индивидуального жилья постоянно совершенствуется. Если 6 лет назад размер субсидии был 40 тысяч рублей, то сейчас 156 тысяч. Постоянно добавляются новые категории граждан, на текущий момент их 49. С 2020 года общий объем субсидии, благодаря которой люди подключили газ, составил почти 1,1 млрд рублей", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области" Семен Тегенцев.

Порядок предоставления поддержки определен постановлением регионального правительства. Ознакомиться с документом можно на сайте властей региона.

Также жители Тюменской области могут проконсультироваться о получении субсидии в администрациях муниципальных образований по месту жительства.