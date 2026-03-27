Суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал на три миллиона рублей за фильм о войне

Мировой суд Санкт-Петербурга назначил штраф в три миллиона рублей Национальной спутниковой компании - учредителю телеканала "Триколор Информ Плюс". Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Причиной наказания стал показ документального фильма, который содержал ложные факты о действиях солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Суд признал юридическое лицо виновным в злоупотреблении свободой массовой информации. В пресс-службе пояснили, что компания публично распространила недостоверные данные о роли СССР во Второй мировой войне и о самих ветеранах. Теперь организации придется выплатить штраф за нарушение административного кодекса.