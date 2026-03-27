ЕС: Ускоренное принятие Украины и Молдавии невозможно

Ускоренное принятие Украины и Молдавии в ЕС невозможно, такой сценарий в данный момент просто неосуществим, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Она отмечает, что страны ЕС не поддерживают и вариант постепенной интеграции, когда Украина или Молдавия становятся сначала не совсем полноценными членами блока, а потом, по мере выполнения условий, получают этот статус в полной мере. К слову, Зеленского он тоже категорически не устраивает.

"Мы, вероятно, сосредоточимся на поиске комбинированных решений, которые обеспечат более глубокую и последовательную интеграцию", – сказала Кос.

Что это значит, она не пояснила, но признала, что без решения стран‑членов "мы не можем двигаться дальше".

Ускоренное вступление Украины в ЕС в 2027 году было частью проекта мирного плана, согласованного президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. США это может быть выгодно для ослабления Европы. Россия также назвала это сувервенным правом Украины. Только в ЕС не горят желанием видеть ее в своих рядах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно исключил принятие Украины к 2027 году. По его словам, это слишком быстро, такой процесс занимает годы. Он согласен с данной перспективой для Украины, но не в столь сжатые сроки. А в начале марта против выступили и практически все страны ЕС.