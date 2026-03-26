"Дом.РФ" выставит на аукцион гостиницу "Мадрид" в Екатеринбурге

"Дом.РФ" подготовит и выставит на торги гостиницу "Мадрид" в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Очередное решение правкомиссии добавит в портфель компании 12 га земли и свыше 52 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах. Эти активы будут выставлены на открытые торги, что даст возможность участникам рынка получить площадки для строительства жилья, создания коммерческих объектов, общественных и деловых пространств. Наша общая задача – чтобы каждый такой объект получил новую жизнь, гармонично вписался в городское пространство и приносил пользу людям и региону", – заявил зампредседателя правительства, председатель наблюдательного совета "ДОМ.РФ" Марат Хуснуллин.

Всего компании передали восемь объектов культурного наследия, среди которых жилые дома, а также административные и инженерные сооружения, построенные с середины XIX века по вторую половину 1930-х годов. В Екатеринбурге это "Дом с мезонином" по ул. Белинского, д. 6 и "Водонапорная башня" ("Белая башня") по ул. Бакинских комиссаров, д. 2а.

По словам заместителя гендиректора "Дом.РФ" Дениса Филиппова, компании также передали памятники истории и архитектуры, расположенные в Республике Башкортостан, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тверской и Ярославской областях.

Для восстановления и современного приспособления объектов их новые собственники смогут привлечь льготное кредитование в рамках программы, оператором которой выступает "ДОМ.РФ".

Напомним, что еще в прошлом году агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) в Екатеринбурге направила в адрес ООО "Гранд-Мадрид" уведомление о расторжении договора аренды гостиницы "Мадрид" на Уралмаше, которую организация обязалась отремонтировать. Позднее появилась информация, что гостиницу собираются передать "Дом.РФ" для реставрации и дальнейшего ввода в эксплуатацию.