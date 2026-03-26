"Дом.РФ" выставит на аукцион гостиницу "Мадрид" в Екатеринбурге

27 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Дом.РФ" выставит на аукцион гостиницу "Мадрид" в Екатеринбурге

"Дом.РФ" подготовит и выставит на торги гостиницу "Мадрид" в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Очередное решение правкомиссии добавит в портфель компании 12 га земли и свыше 52 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах. Эти активы будут выставлены на открытые торги, что даст возможность участникам рынка получить площадки для строительства жилья, создания коммерческих объектов, общественных и деловых пространств. Наша общая задача – чтобы каждый такой объект получил новую жизнь, гармонично вписался в городское пространство и приносил пользу людям и региону", – заявил зампредседателя правительства, председатель наблюдательного совета "ДОМ.РФ" Марат Хуснуллин.

Всего компании передали восемь объектов культурного наследия, среди которых жилые дома, а также административные и инженерные сооружения, построенные с середины XIX века по вторую половину 1930-х годов. В Екатеринбурге это "Дом с мезонином" по ул. Белинского, д. 6 и "Водонапорная башня" ("Белая башня") по ул. Бакинских комиссаров, д. 2а.

По словам заместителя гендиректора "Дом.РФ" Дениса Филиппова, компании также передали памятники истории и архитектуры, расположенные в Республике Башкортостан, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тверской и Ярославской областях. 

Для восстановления и современного приспособления объектов их новые собственники смогут привлечь льготное кредитование в рамках программы, оператором которой выступает "ДОМ.РФ".

Напомним, что еще в прошлом году агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) в Екатеринбурге направила в адрес ООО "Гранд-Мадрид" уведомление о расторжении договора аренды гостиницы "Мадрид" на Уралмаше, которую организация обязалась отремонтировать. Позднее появилась информация, что гостиницу собираются передать "Дом.РФ" для реставрации и дальнейшего ввода в эксплуатацию.

Теги: Екатеринбург, Уралмаш, гостиница Мадрид, Дом.РФ, аукцион


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети