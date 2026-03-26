Аналитики ВТБ Мои Инвестиции рассказали, акции каких уральских эмитентов имеют больший потенциал роста

Инвесторы из УрФО традиционно интересуются бумагами компаний-земляков: ММК, ВСМПО-АВИСМА, Сургутнефтегаз, Новатэк. Однако «уральская прописка» эмитента – не инвестиционный аргумент. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции разобрали, у кого из региональных игроков есть реальный потенциал, а с кем пока нужно быть осторожнее.

Новатэк – одна из компаний, выигрывающих от перекрытия Ормузского пролива и повреждения инфраструктуры СПГ в странах региона. Цены на газ резко выросли, страны-импортеры ищут замену выбывшим объемам поставок. Компания выигрывает от улучшения ценовой конъюнктуры. Однако оценка бизнеса будет зависеть не от пиковых значений нынешнего подъема, а от среднесрочного уровня цен. Тем не менее, акции Новатэка уже сейчас — самые дорогие в нефтегазовом секторе по мультипликаторам, примерно втрое выше Газпрома.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза показали хороший рост на фоне ожиданий ослабления рубля. Благодаря большой «подушке ликвидности», в том числе в иностранной валюте, чистая прибыль компании весьма чувствительна к динамике курса: сильные движения в сторону ослабления по валюте предшествуют высоким дивидендным выплатам по «префам». Если 2025 год в этом плане выдался скромным, то мартовский рост курса дает позитивные ожидания на дивиденды по итогам 2026 года. По сценарным прогнозам аналитиков ВТБ, выплаты летом 2027 года за 2026 год могут предоставить больше 20%дивидендной доходности, рынок уже отыгрывает эту перспективу.

ВСМПО-АВИСМА и уральский девелопер АПРИ торгуются с мультипликаторами существенно выше среднерыночных — аналитики считают обе бумаги дорогими. ММК вместе со всей черной металлургией переживает непростые времена: деловая активность в строительстве и машиностроении снижается, перенаправить экспорт сложно. Интерес к акциям сектора сдерживает и отсутствие дивидендов, которые сейчас выходят чуть ли не на первое место в приоритетах частных инвесторов.

«Новатэк оказался прямым бенефициаром перекрытия Ормузского пролива: через него шел весь катарский СПГ. Ценовой шок на газовом рынке транслируется в выручку компании напрямую. Префы Сургутнефтегаза – отдельная история с понятной механикой: мартовская динамика рубля уже закладывает основу для весомых дивидендных выплат летом 2027 года», — отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

Подробнее об инвестиционных возможностях эксперты ВТБ расскажут на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург» 27–28 марта.