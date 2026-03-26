Прибыль ВТБ с начала года уверенно растет

27 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Прибыль ВТБ с начала года уверенно растет

Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты по международным стандартам (МСФО) за первые два месяца 2026 года. Чистая прибыль банка составила 68,8 миллиарда рублей. Основным драйвером изменений стала стратегия оптимизации капитала: банк наращивает кредитование крупного бизнеса, одновременно сокращая розничный портфель.

Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул, что за январь и февраль банк показал уверенный рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов. Это произошло на фоне умеренной стоимости риска, продолжения работы по оптимизации капитала и снижению процентных рисков. ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель, в то время как объем розничного кредитования снижается в соответствии с установленными планами. Положительные результаты первых двух месяцев создают хорошую основу для выполнения прогнозов по прибыльности и развитию бизнеса на весь 2026 год.

На 28 февраля 2026 года совокупный кредитный портфель банка составил 24,9 триллиона рублей, увеличившись на 1,7% с начала года. Кредиты юридическим лицам достигли 17,7 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с началом 2026 года. В то же время кредиты физическим лицам сократились на 1,3% и составили 7,2 триллиона рублей.

Общий объем средств клиентов на ту же дату составил 27,3 триллиона рублей, что на 2% меньше по сравнению с началом года.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровне, превышающем минимальные требования регулятора. На 1 марта 2026 года общий норматив достаточности капитала составил 9,9% (мин. 9,25%), увеличившись на 10 базисных пунктов с начала года. Базовый норматив остался на уровне 6,3%, а основной — на уровне 7,7%.

Теги: втб, прибыль, проценты, кредиты, клиенты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети