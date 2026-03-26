Прибыль ВТБ с начала года уверенно растет

Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты по международным стандартам (МСФО) за первые два месяца 2026 года. Чистая прибыль банка составила 68,8 миллиарда рублей. Основным драйвером изменений стала стратегия оптимизации капитала: банк наращивает кредитование крупного бизнеса, одновременно сокращая розничный портфель.

Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул, что за январь и февраль банк показал уверенный рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов. Это произошло на фоне умеренной стоимости риска, продолжения работы по оптимизации капитала и снижению процентных рисков. ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель, в то время как объем розничного кредитования снижается в соответствии с установленными планами. Положительные результаты первых двух месяцев создают хорошую основу для выполнения прогнозов по прибыльности и развитию бизнеса на весь 2026 год.

На 28 февраля 2026 года совокупный кредитный портфель банка составил 24,9 триллиона рублей, увеличившись на 1,7% с начала года. Кредиты юридическим лицам достигли 17,7 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с началом 2026 года. В то же время кредиты физическим лицам сократились на 1,3% и составили 7,2 триллиона рублей.

Общий объем средств клиентов на ту же дату составил 27,3 триллиона рублей, что на 2% меньше по сравнению с началом года.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровне, превышающем минимальные требования регулятора. На 1 марта 2026 года общий норматив достаточности капитала составил 9,9% (мин. 9,25%), увеличившись на 10 базисных пунктов с начала года. Базовый норматив остался на уровне 6,3%, а основной — на уровне 7,7%.