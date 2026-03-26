27 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин стал участником "Прямого разговора" на площадке III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

В рамках форума состоялся «Прямой разговор» – встреча губернатора Астраханской области с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Стороны обсудили работу Комиссии Госсовета, практику реализации инициативных проектов в муниципалитетах и другие масштабные проекты, которые реализуются в Астраханской области.

Одной из тем беседы стала работа Комиссии Госсовета, которую возглавляет Игорь Бабушкин. Ее деятельность направлена на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей. За год было рассмотрено почти 600 обращений, из которых 178 рекомендаций направлены на улучшение нормативной базы.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Отдельно губернатор отметил модернизацию программы содействия трудоустройству ветеранов боевых действий. Выделено 27 наиболее востребованных специальностей, по которым уже ведется обучение и трудоустройство.

Также на встрече обсуждались успешные практики реализации инициативных проектов в муниципалитетах, включая благоустройство территорий и развитие сельского хозяйства. В Астраханской области реализовано более 180 таких проектов с софинансированием из областного бюджета на сумму более 200 млн рублей.

Активная работа продолжается и в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг». Астраханская область играет в этом ключевую роль. В регионе ведётся системная работа по привлечению инвесторов для создания новых предприятий. Промышленная зона «Лотос» развивает коридор «Север-Юг», портовая зона строит контейнерные, зерновые, маслоналивные и холодильные терминалы.

«Для повышения эффективности морского транзита обновляется транспортный флот, строятся суда на 10 верфях региона. Регион продолжит развивать сотрудничество для повышения эффективности коридора», – подчеркнул губернатор.

В завершении встречи глава региона рассказал о сотрудничестве с прикаспийскими государствами, а также о реализации международных проектов и форумах, направленных на укрепление экономических и культурных связей.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области выразил уверенность, что III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» станет отличной площадкой для обмена опытом глав муниципалитетов и субъектов РФ, где они смогут поделиться лучшими практиками и найти эффективные пути решения актуальных задач, стоящих перед местным самоуправлением.

Теги: игорь бабушкин, форум малая родина сила россии, региональный день


