Игорь Бабушкин стал участником "Прямого разговора" на площадке III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

В рамках форума состоялся «Прямой разговор» – встреча губернатора Астраханской области с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Стороны обсудили работу Комиссии Госсовета, практику реализации инициативных проектов в муниципалитетах и другие масштабные проекты, которые реализуются в Астраханской области.

Одной из тем беседы стала работа Комиссии Госсовета, которую возглавляет Игорь Бабушкин. Ее деятельность направлена на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей. За год было рассмотрено почти 600 обращений, из которых 178 рекомендаций направлены на улучшение нормативной базы.

Отдельно губернатор отметил модернизацию программы содействия трудоустройству ветеранов боевых действий. Выделено 27 наиболее востребованных специальностей, по которым уже ведется обучение и трудоустройство.

Также на встрече обсуждались успешные практики реализации инициативных проектов в муниципалитетах, включая благоустройство территорий и развитие сельского хозяйства. В Астраханской области реализовано более 180 таких проектов с софинансированием из областного бюджета на сумму более 200 млн рублей.

Активная работа продолжается и в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг». Астраханская область играет в этом ключевую роль. В регионе ведётся системная работа по привлечению инвесторов для создания новых предприятий. Промышленная зона «Лотос» развивает коридор «Север-Юг», портовая зона строит контейнерные, зерновые, маслоналивные и холодильные терминалы.

«Для повышения эффективности морского транзита обновляется транспортный флот, строятся суда на 10 верфях региона. Регион продолжит развивать сотрудничество для повышения эффективности коридора», – подчеркнул губернатор.

В завершении встречи глава региона рассказал о сотрудничестве с прикаспийскими государствами, а также о реализации международных проектов и форумах, направленных на укрепление экономических и культурных связей.

Губернатор Астраханской области выразил уверенность, что III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» станет отличной площадкой для обмена опытом глав муниципалитетов и субъектов РФ, где они смогут поделиться лучшими практиками и найти эффективные пути решения актуальных задач, стоящих перед местным самоуправлением.