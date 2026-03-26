Депутаты Астраханской областной Думы заслушали отчет о деятельности региональной полиции за 2025 год

27 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Депутаты Астраханской областной Думы заслушали отчет о деятельности региональной полиции за 2025 год

В ходе заседания Думы Астраханской области, которое прошло под председательством спикера Игоря Мартынова, депутаты заслушали доклад о деятельности полиции региона за 2025 год, представленный начальником Управления МВД РФ по Астраханской области Игорем Ромашкиным.

Глава региональной полиции рассказал о комплексе мер, которые были реализованы совместно с правоохранительными и контролирующими органами по контролю криминогенной обстановки на территории области. Общая работа позволила сохранить тенденцию к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений средней и небольшой тяжести.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Основную долю правонарушений в регионе по-прежнему составляют преступления против собственности, личности, экономической направленности и в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом сократилось количество убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств, краж и угонов автотранспорта. Но имеется динамика повышения числа изнасилований, вымогательств и хулиганств.

В решении вопросов обеспечения общественной безопасности главной задачей остается борьба с экстремизмом и терроризмом. При этом большинство таких преступлений совершены с использованием сети Интернет. Сотрудниками астраханской полиции в минувшем году приняли меры к ограничению деятельности 556 интернет-ресурсов, содержащих экстремистский контент.

В части незаконного оборота наркотиков выявлено 1027 преступлений, изъято около 73,7 кг запрещённых веществ., также изъято из незаконного оборота 51 единица оружия и 482 боеприпаса. Продолжается борьба с преступлениями экономической направленности, в том числе в сферах госзаказа, ЖКХ, здравоохранения и хищения бюджетных средств.

Полиция(2025)|Фото: Накануне.RU

В целом раскрываемость преступлений в 2025 году по региону составила 57,6%.

После доклада парламентарии задавали вопросы. В частности, по ситуации с увеличением количества ДТП в Астраханской области, в том числе с использованием средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.

Парламентариев интересовало - какие меры принимаются ведомством по урегулированию ситуации. Игорь Ромашкин согласился, что проблема использования подростками электросамокатов и питбайков остаётся актуальной. Для её решения, в частности, был принят закон, ограничивающий продажу бензина несовершеннолетним водителям. Правоохранители продолжают реализацию комплекса профилактических мер.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В завершении обсуждения спикер регионального парламента Игорь Мартынов поблагодарил Игоря Ромашкина за представленный отчет и конструктивное взаимодействие с Думой Астраханской области.

Теги: полиция, игорь мартынов, дума астраханской области, доклад, мвд, парламентарии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети