Депутаты Астраханской областной Думы заслушали отчет о деятельности региональной полиции за 2025 год

В ходе заседания Думы Астраханской области, которое прошло под председательством спикера Игоря Мартынова, депутаты заслушали доклад о деятельности полиции региона за 2025 год, представленный начальником Управления МВД РФ по Астраханской области Игорем Ромашкиным.

Глава региональной полиции рассказал о комплексе мер, которые были реализованы совместно с правоохранительными и контролирующими органами по контролю криминогенной обстановки на территории области. Общая работа позволила сохранить тенденцию к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений средней и небольшой тяжести.

Основную долю правонарушений в регионе по-прежнему составляют преступления против собственности, личности, экономической направленности и в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом сократилось количество убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств, краж и угонов автотранспорта. Но имеется динамика повышения числа изнасилований, вымогательств и хулиганств.

В решении вопросов обеспечения общественной безопасности главной задачей остается борьба с экстремизмом и терроризмом. При этом большинство таких преступлений совершены с использованием сети Интернет. Сотрудниками астраханской полиции в минувшем году приняли меры к ограничению деятельности 556 интернет-ресурсов, содержащих экстремистский контент.

В части незаконного оборота наркотиков выявлено 1027 преступлений, изъято около 73,7 кг запрещённых веществ., также изъято из незаконного оборота 51 единица оружия и 482 боеприпаса. Продолжается борьба с преступлениями экономической направленности, в том числе в сферах госзаказа, ЖКХ, здравоохранения и хищения бюджетных средств.

В целом раскрываемость преступлений в 2025 году по региону составила 57,6%.

После доклада парламентарии задавали вопросы. В частности, по ситуации с увеличением количества ДТП в Астраханской области, в том числе с использованием средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.

Парламентариев интересовало - какие меры принимаются ведомством по урегулированию ситуации. Игорь Ромашкин согласился, что проблема использования подростками электросамокатов и питбайков остаётся актуальной. Для её решения, в частности, был принят закон, ограничивающий продажу бензина несовершеннолетним водителям. Правоохранители продолжают реализацию комплекса профилактических мер.

В завершении обсуждения спикер регионального парламента Игорь Мартынов поблагодарил Игоря Ромашкина за представленный отчет и конструктивное взаимодействие с Думой Астраханской области.