Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников встретился с представителями Костромского землячества и поблагодарил за общественную деятельность в интересах малой родины

"Хочу вас всех поблагодарить за доброе отношение к малой родине, к тем, кто здесь живёт. География работы землячества расширилась, расширяются возможности помощи людям. И это очень приятно осознавать", - приветствовал членов костромского  землячества губернатор Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

Деятельность представителей организации сегодня охватывает самые важные направления. Они помогают бойцам в зоне проведения СВО, каждую неделю навещают воинов, проходящих лечение в госпиталях Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, проводят уроки мужества в школах. В рамках работы этого объединения было организовано издание сборников рассказов о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

"Со словами благодарности хочу сегодня к вам обратиться в связи с той новой работой, гражданской работой, которая ориентирована на оказание помощи семьям военнослужащих. Особо благодарен землячеству за то внимание, которое вы проявляете в отношении земляков, проходящих лечение в ведущих медицинских клиниках», - подчеркнул Сергей Ситников.

Губернатор отметил и большую работу по поддержке сферы культуры Костромской области: помощь в приобретении музыкальных инструментов, издании книг костромских авторов. И отдельно акцентировал внимание на вкладе землячества в развитие межрегиональных связей, поддержку костромичей, которые живут в разных городах страны. Отделения Костромского землячества действуют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в Крыму.

Председатель правления организации Александр Шмагельский отметил, что работа землячества поддерживается администрацией региона.

«Сегодня в Московский координационный совет землячеств при Правительстве Москвы входят 100 объединений, и только 12 из них являются межрегиональными. Такого уровня нам удалось достичь благодаря беспрецедентной поддержке администрации области и личному участию губернатора Сергея Константиновича Ситникова», - сказал Александр Шмагельский.

(2026)|Фото: adm44.ru

В ходе встречи представители землячества передали в фонд губернаторской библиотеки книги о полководческих семьях, спецоперации, сборники костромских авторов.

Сергей Ситников вручил почетные грамоты администрации Костромской области активистам.

«Вам всем благополучия, самые добрые пожелания и низкий поклон за ту работу, которую вы проводите», - обратился к членам землячества глава региона.

Теги: костромское землячество, сергей ситников, помощь бойцам сво, администрация костромской области


