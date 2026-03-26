Жительница Васильевки погибла от атаки дрона ВСУ

В Васильевке в Запорожской области произошла атака дрона ВСУ по автозаправке. В этот момент там находились две женщины, одна из которых впоследствии скончалась. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, женщину 1971 года рождения после атаки БПЛА госпитализировали, однако позже она скончалась в реанимации, так и не придя в сознание. Вторую пострадавшую также доставили в больницу. Об ее состоянии пока не сообщается.

"Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей. Им будет оказана вся возможная помощь и поддержка", - добавил глава региона.