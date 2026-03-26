Трамп: Операция в Иране продлится от четырех до шести недель

Америка закладывала на военную операцию в Иране от четырех до шести недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы оценивали, что нам потребуется от четырех до шести недель, чтобы выполнить нашу миссию, и мы намного опережаем график. У них больше нет флота, а были хорошие корабли. Мы поразили 154 корабля, они сейчас на дне моря. И мы сделали это за неделю", - сказал он в Белом доме в четверг.

По его словам, на 26-й день военные уже значительно опережают график, а иранский режим "сам признает свое поражение".

На днях Иран официально объявил, что для прохождения Ормузского пролива суда должны получать его разрешение. Право на безопасный проход теперь будет зависеть от уровня взаимодействия с иранскими властями. В случае атаки на острова или побережье Ирана, а также в случае ударов по электростанциям Тегеран угрожает полностью закрыть пролив и нанести удары по объектам энергетики союзников США на Ближнем Востоке. Как считают некоторые эксперты, это угроза вынудила президента США Дональда Трампа приостановить удары по энергообъектам Ирана.

Позднее стало известно, что Иран объявил новый режим судоходства в Ормузском проливе, открыв его для России, Индии, Китая и прочих дружественных стран.