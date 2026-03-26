27 Марта 2026
в россии
Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

На сессии ЗСК утвердили отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей Кубани

В ходе 78-го пленарного заседания ЗСК депутаты приняли постановление «Об информации Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае о своей деятельности в 2025 году».

Уполномоченный Игорь Якимчик сообщил кубанским парламентариям, что к нему за отчетный период поступило 2986 жалоб и обращений, 43% жалоб признаны обоснованными. Еще по 40% обращений предпринимателям даны разъяснения. Основные темы обращений - вопросы транспортных перевозок, необоснованного привлечения к административной ответственности, земельных и имущественных отношений. Также за 2025 год было рассмотрено 277 нормативных правовых актов, направлено 30 замечаний, 27 из которых учтены.

Председатель ЗСК, завершая рассмотрение доклада, отметил, что устойчивость экономики Кубани в значительной степени определяется динамикой развития предпринимательства.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что необходимо продолжать меры господдержки, по уровню оказания которых Кубань - традиционный лидер среди регионов страны.

«Прозвучавшие в докладе цифры - наглядный пример того, какой объем вопросов приходится решать Уполномоченному и какие им предпринимаются усилия для выстраивания четкого взаимодействия между представителями предпринимательского сообщества и государственными органами. С учетом данных факторов многие представленные в отчете результаты вполне закономерны. Так, к примеру, по итогам национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ, озвученного в рамках Петербургского международного экономического форума, Кубань вновь вошла в топ-10 регионов, а численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оценивалась у нас на конец прошлого года на уровне почти в 1,4 млн человек. Это на 123 тысячи больше чем в 2024 году», - отметил Юрий Бурлачко.

Спикер отметил, что представленная уполномоченным информация даст возможность определить так называемые «болевые точки» в развитии бизнеса, в том числе определить - в каких случаях требуется совершенствование регионального законодательства.

«Данная стратегия уже принесла значимые для Кубани результаты и, уверен, при сохранении такого же уровня взаимодействия депутатского корпуса с Уполномоченным и его аппаратом принесет их и в будущем», - подытожил, комментируя принятый документ, председатель ЗСК. 

Теги: юрий бурлачко, зск, уполномоченный, предприниматели кубани


