27 Марта 2026
Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Кубанские парламентарии оценили ход реализации органами МСУ отдельных госполномочий в части поддержки сельхозпроизводства

Одним из вопросов повестки очередной сессии ЗСК было рассмотрение проекта постановления «Об эффективности реализации органами местного самоуправления в Краснодарском крае отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».

Этот документ представил и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

Он сообщил, что поддержка малых форм хозяйствования, которая является одним из приоритетов в работе ведомства, осуществляется в форме субсидий, грантов, льготных кредитов и субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета края.

Так, за последние 3 года на эти цели направлено более 1,7 млрд рублей краевых средств. В 2024-2025 годах данное финансирование направлялось на субсидирование приобретения племенных и товарных сельхозживотных, молодняка кроликов, нутрий, гусей, индеек, уток, кур-несушек, перепелов, производства реализуемого мяса и молока, строительства теплиц для выращивания овощей и (или) ягод, наращивания поголовья коров.

По словам Федора Дереки, об эффективности этих мер поддержки аграриев свидетельствует количество их получателей: за период 2024-2025 годов – 4694 хозяйства.

Спикер Кубанского парламента, подытоживая обсуждение вопроса, отметил, что малые формы хозяйствования можно обозначить как одно из ключевых звеньев в региональном АПК по выпуску высококачественных продуктов, так как товары кубанских сельхозпотребкооперативов, КФХ, ЛПХ, индивидуальных предпринимателей составляют значительную часть всей производимой в крае продукции АПК.

«С учетом условий, в которых верстался бюджет на ближайшую трехлетку, принципиально важным становится вопрос своевременного и полного освоения средств, получаемых органами местного самоуправления на осуществление отдельных госполномочий по оказанию помощи кубанским сельхозтоваропроизводителям. Необходимым условием поступательного развития малых форм хозяйствования является также дальнейшее расширение их доступа к мерам государственной поддержки», – заявил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, апк, сельхохпроизводители


