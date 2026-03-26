Депутаты ЗСК заслушали информацию о работе полиции Краснодарского края за 2025 год

В работе состоявшегося сегодня очередного пленарного заседания Кубанского парламента приняли участие Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД России по краю Олег Агарков, и.о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин, руководитель территориального управления Минюста РФ Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.

Всего в повестке заседания было 30 вопросов. Первоначально был заслушан отчет о деятельности полиции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю за 2025 год. Его представил начальник главка генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Он отметил, что работа правоохранителей связана с высокими нагрузками на личный состав, которые в том числе связаны с проведением в крае значительного количества общественных акций с массовым пребыванием людей. Правоохранители обеспечивали безопасность при проведении около 11 тысяч общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 3,5 млн граждан.

Начальник полицейского главка сообщил, что в 2025 году в крае, как и в стране в целом, сохранилась положительная динамика сокращения преступности. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 15,6%. Сокращение уровня преступности в регионе составило 20 пунктов и достигло показателя - 106,6 преступлений на 10 тысяч населения, что ниже среднероссийского и среднеокружного показателей.

Олег Агарков сообщил депутатам, что общая раскрываемость преступления выросла на 4,7%, при этом на 5,4% в части тяжких и особо тяжких составов. По убийствам, причинениям тяжкого вреда здоровью, разбойным нападениям – она составила 98%. Более чем на 9 тысяч сокращён остаток нераскрытых преступлений.

Как наиболее проблемное направление начальник главка обозначил борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. В 2025 году таковых было зарегистрировано более 26 тысяч, эта доля в общем массиве превысила 42%. Материальный ущерб от данного вида преступлений составил свыше 6 млрд рублей. Принятыми мерами его удалось сократить на 1,5 млрд.

В части обеспечение экономической безопасности региона сотрудниками полиции выявлено около 3,5 тысяч экономических преступлений. Возмещенный ущерб составил около 6 млрд рублей.

Отдельно Олег Агарков остановился на анализе работы с несовершеннолетними по профилактике их вовлечения в преступную деятельность и совершения антиобщественных действий.

В ходе состоявшегося по итогам доклада обсуждения парламентарии поднимали вопросы о необходимости усиления мер по пресечению преступлений в сфере высоких технологий, поиска решений проблемы дефицита кадров в органах внутренних дел, ремонта участковых пунктов полиции и другие.

Завершая обсуждение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что доклад руководителя регионального главка показывает эффективность деятельности полицейских Краснодарского края.

«В том, что эффективность постоянно повышается, сомневаться не приходится. Об этом убедительно свидетельствуют данные статистики, которые были только что озвучены в ходе доклада. Каждая цифра, говорящая об улучшении оперативной обстановки – безусловный вклад в спокойствие жителей Кубани, в укрепление экономики и долгосрочная инвестиция в стабильность на территории края в целом. Во многом именно благодаря деятельности полиции мы имеем итог и в виде огромного количества отдыхающих, и той спокойной обстановки, которая сохраняется на Кубани, несмотря на ее специфику, ведь это и курортный, и приграничный регион. Деятельность полиции способствует поддержанию краем статуса одного из самых безопасных субъектов страны. И на сегодняшний день, я думаю, это самое главное. А впереди нас всех ждет большая совместная работа», – сказал Юрий Бурлачко.