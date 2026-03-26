Роскомнадзор замедляет Telegram

Депутаты ЗСК одобрили изменения в бюджет Кубани

Ключевым пунктом повестки очередного пленарного заседания Кубанского парламента было рассмотрение законопроекта о внесении изменений в бюджет региона на текущий год и плановый период 2027-2028 годов.

С докладом по этому вопросу перед депутатами выступил министр финансов края Александр Кнышов. Он сообщил, что расходы бюджета края на 2026 год предлагается увеличить на 31,1 млрд рублей. Также увеличиваются в 2026 году расходы социальной направленности. Так, на соцподдержку отдельных категорий граждан будет дополнительно направлено 7 млрд рублей, на дополнительные ежемесячные выплаты педагогам школ и детских садов в размере 5 тысяч рублей – 5,3 млрд рублей, на приобретение движимого имущества для муниципальных школ и детских садов – 1,3 млрд рублей, на приобретение школьных учебников – 1,3 млрд рублей.

Дополнительные средства предусматриваются и на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, филиалов центра занятости населения и коммунальной инфраструктуры.

Депутаты ЗСК представленный документ поддержали единогласно.

Председатель ЗСК подчеркнул, что трехлетний бюджет края был сформирован с перспективой на будущее. Соответственно, решение депутатов логично, увеличение в этом году с учетом предлагаемых изменений всей программной части бюджета составит почти на 18 млрд рублей.

«Серьезную прибавку получат программы по развитию строительства и архитектуры, - жилищно-коммунального хозяйства, общественной инфраструктуры, сети автомобильных дорог. И, что немаловажно, будет зарезервирована значительная сумма на непредвиденные расходы. Она станет своеобразной финансовой «подушкой безопасности» в случае тех или иных форс-мажорных обстоятельств. А они, как показывает практика, могут произойти у нас в любой момент», - сказал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также акцентировал внимание на том, что крайне важно обеспечить своевременное освоение средств и эффективность их расходования, для чего крайне важна четкая координация действий всех заинтересованных сторон, совместная работа и системный подход к организации бюджетного процесса.

«Мы удерживаем экономику в параметрах прошлого года. А это бизнес, предприятия, которые испытывают вызовы, стоящие как перед страной, так и перед ними. И важно сегодня удержать край стабильным и обеспечить стабильность поступлений в бюджет», - подчеркнул в ходе заседания парламента губернатор Вениамин Кондратьев.

В числе приоритетных задач Губернатор также отметил финансовое обеспечение всех социальных обязательств перед жителями края, поддержку предприятий, как малых, так средних и крупных.

Также депутаты приняли изменения в краевой закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, бюджет краснодарского края


