Депутаты Астраханской областной Думы провели очередное заседание

Сегодня состоялось пленарное заседание Думы Астраханской области. Заседание прошло под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова.

Парламентарии в рамках рабочей повестки рассмотрели внесение изменений в закон о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения, законопроект, корректирующий правовое регулирование в сфере создания и работы комиссий по делам несовершеннолетних. Был заслушан отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александр Соловьева о результатах деятельности за 2025 год.

Первым вопросом депутатский корпус рассматривал назначение кандидатуры на должность мирового судьи. Решением депутатов без ограничения срока полномочий на должность мирового судьи участка №5 Кировского района Астрахани назначена Ильвира Джумамхамбетова, имеющая стаж юридической работы более 25 лет, стаж в должности судьи – более 22 лет.

Согласно предложению первого заместителя председателя комитета Думы по бюджету и налогам Александра Ходаева в первом чтении приняты изменения в Закон Астраханской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской области». В документе прописана возможность применения патентной системы налогообложения для услуг банковских платежных агентов (субагентов) по операциям с наличными средствами физических лиц в сельских магазинах. Данное изменение даст возможность покупателям получать денежные средства с их банковского счета при покупке товаров и зачислять деньги на счет. При этом, осуществлять деятельность по патенту сможет только малый бизнес, который занимается розничной торговлей и работает в стационарном магазине в сельской местности. Это решение парламента послужит повышению уровня финансовой доступности для жителей, проживающих на селе.

Также в рамках заседания астраханские депутаты в двух чтениях приняли проект закона о внесении изменений в статью 5 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области».

Данный документ приводит вышеуказанный региональный Закон в соответствие с Федеральным законом от 28.11.2025 № 441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому с 1 января 2026 года регионы страны получили полномочия для осуществления помощи подросткам, которые не смогли сдать ОГЭ или не были допущены к экзамену, получить рабочую профессию. Внесенные в региональное законодательство изменения дополняют полномочия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних правом оказывать содействие подросткам, не окончившим 9 класс школы, в получении ими профессионального обучения через прохождение краткосрочных курсов рабочих профессий.

Депутаты Астраханской областной Думы в ходе заседания единогласно поддержали законопроект, направленный на реализацию права женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня». Речь идет о праве на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Мера поддержки доступна гражданам России, которые родили и воспитали десять и более детей.

В ходе заседания депутаты приняли к сведению доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона за 2025 год.

С отчетом выступил в Думе Александр Соловьев. Он, в частности, сообщил, что развитие предпринимательства остается значимым условием экономического развития Астраханской области. В отчете прозвучало, что в 2025 году в Астраханской области отмечен рост производства агропродукции (+ 0,6%), вырос грузооборот на 30,1%, на 2,7% вырос оборот общественного питания, показатель ввода в эксплуатацию жилья вырос на 30,6% по отношению к предыдущему периоду. Оборот розничной торговли в 2025 году вырос в регионе на 4%, достиг 224,5 млрд рублей.

Александр Соловьев отметил, что приоритетом деятельности Уполномоченного является работа по внедрению института бесплатной юридической помощи для субъектов малого и среднего бизнеса, оказание правовой поддержки и защита прав, организация регулярных выездных приемов в районах области, а также открытие нескольких общественных приемных.