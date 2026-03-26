Депутаты Астраханской областной Думы провели очередное заседание

27 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Депутаты Астраханской областной Думы провели очередное заседание

Сегодня состоялось пленарное заседание Думы Астраханской области. Заседание прошло под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова.

Парламентарии в рамках рабочей повестки рассмотрели внесение изменений в закон о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения, законопроект, корректирующий правовое регулирование в сфере создания и работы комиссий по делам несовершеннолетних. Был заслушан отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александр Соловьева о результатах деятельности за 2025 год.

Первым вопросом депутатский корпус рассматривал назначение кандидатуры на должность мирового судьи. Решением депутатов без ограничения срока полномочий на должность мирового судьи участка №5 Кировского района Астрахани назначена Ильвира Джумамхамбетова, имеющая стаж юридической работы более 25 лет, стаж в должности судьи – более 22 лет.

Согласно предложению первого заместителя председателя комитета Думы по бюджету и налогам Александра Ходаева в первом чтении приняты изменения в Закон Астраханской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской области». В документе прописана возможность применения патентной системы налогообложения для услуг банковских платежных агентов (субагентов) по операциям с наличными средствами физических лиц в сельских магазинах. Данное изменение даст возможность покупателям получать денежные средства с их банковского счета при покупке товаров и зачислять деньги на счет. При этом, осуществлять деятельность по патенту сможет только малый бизнес, который занимается розничной торговлей и работает в стационарном магазине в сельской местности. Это решение парламента послужит повышению уровня финансовой доступности для жителей, проживающих на селе.

Также в рамках заседания астраханские депутаты в двух чтениях приняли проект закона о внесении изменений в статью 5 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области».

Данный документ приводит вышеуказанный региональный Закон в соответствие с Федеральным законом от 28.11.2025 № 441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому с 1 января 2026 года регионы страны получили полномочия для осуществления помощи подросткам, которые не смогли сдать ОГЭ или не были допущены к экзамену, получить рабочую профессию. Внесенные в региональное законодательство изменения дополняют полномочия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних правом оказывать содействие подросткам, не окончившим 9 класс школы, в получении ими профессионального обучения через прохождение краткосрочных курсов рабочих профессий.

Депутаты Астраханской областной Думы в ходе заседания единогласно поддержали законопроект, направленный на реализацию права женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня». Речь идет о праве на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Мера поддержки доступна гражданам России, которые родили и воспитали десять и более детей.

В ходе заседания депутаты приняли к сведению доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона за 2025 год.

С отчетом выступил в Думе Александр Соловьев. Он, в частности, сообщил, что развитие предпринимательства остается значимым условием экономического развития Астраханской области. В отчете прозвучало, что в 2025 году в Астраханской области отмечен рост производства агропродукции (+ 0,6%), вырос грузооборот на 30,1%, на 2,7% вырос оборот общественного питания, показатель ввода в эксплуатацию жилья вырос на 30,6% по отношению к предыдущему периоду. Оборот розничной торговли в 2025 году вырос в регионе на 4%, достиг 224,5 млрд рублей.

Александр Соловьев отметил, что приоритетом деятельности Уполномоченного является работа по внедрению института бесплатной юридической помощи для субъектов малого и среднего бизнеса, оказание правовой поддержки и защита прав, организация регулярных выездных приемов в районах области, а также открытие нескольких общественных приемных.

