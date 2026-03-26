В Свердловской области проснулись клещи: пострадавших уже трое

На конец марта 2026 года в Свердловской области зарегистрировано трое пострадавших от присасывания клещей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пострадали два жителя Екатеринбурга, посещавшие садово-огородные участки на Шарташе и в Сысерти. Также клещ укусил ребенка в Нижнем Тагиле.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале прогнозируют снижение численности клещей в 2026 году. Между тем, вакцину от клещевого энцефалита привезут в Свердловскую область только к концу апреля.

Напомним, в прошлом году проснувшиеся после зимы клещи атаковали уральцев уже в середине марта.