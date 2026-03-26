УФАС уличило "ГАЗЭКС" в завышении стоимости работ в свердловских квартирах

Свердловское УФАС выявило нарушение антимонопольного законодательства со стороны АО "ГАЗЭКС". Выяснилось, что газораспределительная организация два года завышала стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования в одном из домов Свердловской области.

Проверку решили провести после обращений местных жителей, рассказавших о работах организации в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025-го. Было возбуждено дело.

Комиссия свердловского УФАС выдала АО "ГАЗЭКС" предписание о приведении в соответствии с методическими указаниями № 387/пр прейскурантов на работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, действовавших в период с 01.01.2024 по 31.12.2025. Предписание было исполнено.

АО "ГАЗЭКС" будет привлечено к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.14.31 КоАП РФ "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".