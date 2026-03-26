Практики работы с молодежью в Кировской области будут масштабировать на регионы страны

26 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Кировская область
Фото: Накануне.RU

Практики работы с молодежью в Кировской области будут масштабировать на регионы страны

Депутатский корпус Законодательного Собрания Кировской области сегодня принял решение поддержать инициативу губернатора Александра Соколова об учреждении нового праздника — Дня детских объединений. Предлагает отмечать новый праздник ежегодно 19 мая.

Парламентарии и эксперты региона уверены, что эта дата станет важным событием для молодого поколения региона, точкой сборки для детей и подростков. Новый праздник послужит продвижению детских и молодежных движений, волонтерства, станет стимулом в процессе воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

Необходимо напомнить, что ранее на площадке форума «Есть результат!» в Нижнем Новгороде вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил работу губернатора Кировской области Александра Соколова именно в части позитивной динамики по созданию уникальной среды для детей, юношества и молодежи, за организацию пространств для творчества и активности молодых людей.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

А практику внедрение в муниципалитетах Кировской области уникальных пространств для молодежи — «Отличных мест» — Дмитрий Чернышенко назвал отличной инициативой. Ведь на площадке этих пространств ребята имеют возможность творить, обсуждать свои инициативы, разрабатывать собственные проекты.

Коллаж, детский отдых(2023)|Фото: Накануне.RU

Вице-премьер правительства РФ рекомендовал руководителям российских регионов присмотреться к опыту Кировской области и масштабировать его на регионы.

Новый праздник — День детских объединений призван стать важной частью молодежной политики Кировской области, который дополнит новыми смыслами формируемую в регионе молодежную инфраструктуру.

Теги: александр соколов, работа с молодежью, волонтерство, день детских объединений, молодежная политика, чернышенко


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети