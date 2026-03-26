Практики работы с молодежью в Кировской области будут масштабировать на регионы страны

Депутатский корпус Законодательного Собрания Кировской области сегодня принял решение поддержать инициативу губернатора Александра Соколова об учреждении нового праздника — Дня детских объединений. Предлагает отмечать новый праздник ежегодно 19 мая.

Парламентарии и эксперты региона уверены, что эта дата станет важным событием для молодого поколения региона, точкой сборки для детей и подростков. Новый праздник послужит продвижению детских и молодежных движений, волонтерства, станет стимулом в процессе воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

Необходимо напомнить, что ранее на площадке форума «Есть результат!» в Нижнем Новгороде вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил работу губернатора Кировской области Александра Соколова именно в части позитивной динамики по созданию уникальной среды для детей, юношества и молодежи, за организацию пространств для творчества и активности молодых людей.

А практику внедрение в муниципалитетах Кировской области уникальных пространств для молодежи — «Отличных мест» — Дмитрий Чернышенко назвал отличной инициативой. Ведь на площадке этих пространств ребята имеют возможность творить, обсуждать свои инициативы, разрабатывать собственные проекты.

Вице-премьер правительства РФ рекомендовал руководителям российских регионов присмотреться к опыту Кировской области и масштабировать его на регионы.

Новый праздник — День детских объединений призван стать важной частью молодежной политики Кировской области, который дополнит новыми смыслами формируемую в регионе молодежную инфраструктуру.