В Госдуме высказались об отправке срочников на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался об отправке срочников на спецоперацию.

"Нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки. Здесь можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать", - сказал Картаполов "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будут ли призывники направляться в зону проведения СВО.

Напомним, с 1 января 2026 г. призыв идёт круглый год, а отправляют новобранцев к местам службы в "старые" периоды, ближайший начнётся 1 апреля и продлится три месяца.