Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Деловая программа регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» в Астрахани продолжается

Деловая программа состоявшегося в Астрахани мероприятия объединила представителей местного самоуправления со всей страны. Основная тема – «Ценности служения как ориентиры современного управленца».

Участников регионального дня Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ" приветствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации Южном федеральном округе Антон Калинин.

«В этом зале сегодня представители местной власти со всей страны, и вы, как никто другой знаете, что работа в муниципалитете не измеряется только отчетами или показателями. Её главный результат – человеческое доверие, которое, прежде всего, складывается из желания слышать людей и вникать в вопросы, которые их волнуют. В Астраханской области мы выстраиваем работу через открытый диалог с населением и поддержку инициатив на местах. Каждое серьезное решение в том или ином муниципалитете принимается только с учетом мнения и интересов жителей», – отметил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области подчеркнул, что сегодня ключевая задача для всей страны – помочь ветеранам СВО адаптироваться к привычной мирной жизни. В частности в регионе с прошлого года по инициативе губернатора реализуется региональная кадровая программа «Победоносец». Под руководством опытных наставников участники и ветераны СВО проходят обучение для последующей работы в госучреждениях и органах власти. Некоторые уже получили должности в государственных и муниципальных структурах.

Приветствуя участников регионального дня, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что тема встречи в Астрахани подводит итог работы всех региональных дней, которые прошли по разным направлениям, начиная с октября прошлого года.

Напомним, что накануне старта деловой программы участники форума посетили ведущие промышленные и агропромышленные объекты региона: морской порт, тепличный комплекс, осетровые рыбоводческие предприятия и учебные центры крупных компаний. Сегодня на площадках форума участники обсудят широкий круг вопросов, включая кадровый резерв и систему наставничества в муниципалитетах, поддержку участников СВО и членов их семей, инструментарий ведения страниц глав муниципальных образований муниципальных образований и госпабликов.

Второй день форума будет посвящен обсуждению кадровых вопросов, молодежной политике и развитию муниципальной службы. Итогом работы станет пленарная сессия, на которой участники сформулируют общее видение будущего муниципальных образований России.

 

