В Москве суд арестовал студента за участие в митинге на Болотной площади

Чертановский районный суд Москвы отправил под административный арест студента Максима Хейфеца. Об этом изданию "Лента.ру" рассказали в пресс-службе городских судов. Судья признал молодого человека виновным в том, что тот не выполнил законные требования сотрудников полиции.

Студент участвовал в несогласованной акции против блокировок интернета, которая проходила на Болотной площади. За неповиновение силовикам суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Теперь Максим Хейфец ответит за нарушение ст. 19.3 КоАП РФ.

Ранее власти Краснодара разрешили провести митинг против цензуры и блокировок в интернете, который пройдет 28 марта в сквере Кленовый. Депутат Александр Сафронов сообщил, что организаторам не удалось согласовать другие площадки и даты. Подобные акции также пройдут в Пензе, Якутске и Владимире, однако еще в 20 городах активисты получили отказы.