СК возбудил дело о терроризме после атаки на российский газовоз

Следственный комитет России завел уголовное дело о международном терроризме из-за подрыва отечественного судна. Ведомство сообщило об этом на своем официальном сайте. Следователи выяснили, что 3 марта 2026 года танкер вез сжиженный газ из Мурманска в Китай. Когда судно проходило мимо берегов Мальты, преступники атаковали его с помощью двух летающих беспилотников и трех безэкипажных катеров со взрывчаткой.

Ранее стало известно, что украинские морские дроны нанесли удар по танкеру со стороны ливийского побережья. Инцидент произошел рядом с территориальными водами Мальты. Весь экипаж из 30 россиян остался жив. В прошлую пятницу, 20 марта, моряки атакованного газовоза благополучно вернулись домой в Мурманск. Теперь правоохранительные органы устанавливают все детали этого нападения.

Сообщалось, что в Черном море неизвестные беспилотники атаковали турецкий танкер ALTURA, который перевозил 140 тысяч тонн нефти. Взрыв произошел всего в 15 милях от входа в Босфор и серьезно повредил капитанский мостик и машинное отделение.