Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Пхеньян сделал подарок главе КНДР Ким Чен Ыну.

"Стрелковое оружие всегда нужно для солдата. Мы начали производить стрелковое оружие. На всякий случай, если враги появятся", - прокомментировал подарок Лукашенко, слова которого приводит близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

Позже глава КНДР лично проводил своего коллегу в аэропорту. Лидеры стран тепло попрощались. На церемонии в аэропорту вместе с членами делегаций присутствовали несколько сотен человек и оркестр.