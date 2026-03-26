Уголовное дело Анастасии Чернецкой передано в другой суд Екатеринбурга

В Екатеринбурге изменили подсудность уголовному делу о мошенничестве, в котором фигурирует Анастасия Чернецкая – бывшая невестка экс-главы города Аркадия Чернецкого.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, изначально дело в отношении Анастасии Чернецкой, Анны Корежатовой, Ольги Котельниковой, Эдуарда Кузнецова, Василия Петрова и Альбины Черновой рассматривал Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

"Сегодня по итогам предварительного слушания вынесено постановление о передаче уголовного дела по подсудности в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемые незаконно возместили из бюджета России НДС в размере около 1 млрд рублей. Накануне стало известно, что Чернецкой также вменяют подделку документов.