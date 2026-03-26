Екатеринбурженка отправится в колонию за избиение своего маленького сына

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице, избившей своего малолетнего сына.

Инцидент произошел в феврале прошлого года в квартире на проспекте Космонавтов. Осужденная была раздражена из-за ссоры с сожителем и не сдержалась, когда ее сын заплакал. Женщина ударила ребенка руками по голове, из-за чего тот потерял равновесие и упал, несколько раз ударившись головой о табурет в ванной комнате. После этого удары со стороны осужденной продолжились, но уже по туловищу и ногам мальчика.

Специалисты квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

В суде екатеринбурженка вину признала только частично, заявив, что не имела умысла на причинение вреда здоровью сына. Агрессию со своей стороны она объяснила бытовыми конфликтами с сожителем и эмоциональным срывом.

Суд признал местную жительницу виновной по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.