В Югре отчислили почти две сотни студентов, поступивших в колледжи по поддельным аттестатам

В Югре было отчислено 189 студентов, которых зачислили в колледжи на бюджетные места по поддельным аттестатам. Об этом сообщил прокурор Югры Дмитрий Попов во время отчета перед депутатами окружной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Возбуждено 12 уголовных дел. Из них половина уже направлена в суд для дальнейшего рассмотрения.

Проверку прокуратура начала из-за аномального наплыва абитуриентов-отличников, в том числе из-за рубежа, которые на практике демонстрировали крайне низкую успеваемость.

Ранее в Сургутском политехническом колледже разгорелся скандал вокруг иностранных студентов. Учащиеся, приехавшие из других государств, начали массово отчисляться после того, как учебное заведение инициировало проверку их аттестатов и подало иски о возмещении бюджетных средств. О ситуации стало известно после того, как к ней привлекла внимание член СПЧ Марина Ахмедова.