Отели Крыма подняли цены на 15%

Гостиницы Крыма подняли цены на лето примерно на 15%. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

Средняя цена за ночь в российских отелях превысила 13 тыс. рублей, увеличившись за год на 7%. При этом в Краснодарском крае - регионе, лидирующем по числу туристов, произошло даже снижение цен на 2% - до 14,5 тыс. рублей за ночь. Такое же снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге (средняя цена ночи менее 10 тыс.). Сильно подорожали гостиницы в Татарстане, Приморском и Ставропольском краях (11-12%). Для сравнения, Сочи подорожал примерно на 5%.

Общее повышение примерно в два раза меньше, чем годом ранее. Но вот в Крыму после хорошего сезона-2025 решили поднять цены, рассчитывая на "продолжение банкета". Что касается Кубани, то многое зависит от того, откроются ли пляжи Анапы. Если да, то там можно ждать роста цен в отелях на 20-25%, прогнозирует вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Судя по данным АТОР, отельеры Крыма не вняли призыву главы республики Сергея Аксенова не завышать сильно цены, чтобы не отпугнуть туристов, тем более если откроется конкурент Крыма - Анапа. Итоги года покажут, кто оказался прав. Но вот туристам, выбравшим Крым, придется раскошелиться.