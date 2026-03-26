Ученому совету УрФУ представили нового ректора

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков представил членам ученого совета Уральского федерального университета Илью Обабкова в качестве нового ректора вуза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, заседание состоялось сегодня в рамках визита главы Минобрнауки в Екатеринбург. Обабков сам является выпускником УГТУ-УПИ.

"Мы понимали, что в качестве кандидата на должность ректора должен быть человек из числа выпускников. Тех, кто хорошо знает Урал и вуз. Назначение Ильи Николаевича даст новый импульс развитию крупнейшего университета страны", - отметил Фальков.

"У нас очень много работы, у нас точно есть задачи. Радостно, что они сложные и большие. И мы действительно стремимся сделать федеральный университет новым. И в эту сторону будем двигаться с нашим коллективом", - пообещал Обабков.

Напомним, Илья Обабков был официально назначен ректором УрФУ в феврале нынешнего года. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности. Сразу после назначения новый ректор встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.