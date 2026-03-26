Ученому совету УрФУ представили нового ректора

26 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Образование Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Ученому совету УрФУ представили нового ректора

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков представил членам ученого совета Уральского федерального университета Илью Обабкова в качестве нового ректора вуза.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, заседание состоялось сегодня в рамках визита главы Минобрнауки в Екатеринбург. Обабков сам является выпускником УГТУ-УПИ.

"Мы понимали, что в качестве кандидата на должность ректора должен быть человек из числа выпускников. Тех, кто хорошо знает Урал и вуз. Назначение Ильи Николаевича даст новый импульс развитию крупнейшего университета страны", - отметил Фальков.

"У нас очень много работы, у нас точно есть задачи. Радостно, что они сложные и большие. И мы действительно стремимся сделать федеральный университет новым. И в эту сторону будем двигаться с нашим коллективом", - пообещал Обабков.

Напомним, Илья Обабков был официально назначен ректором УрФУ в феврале нынешнего года. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности. Сразу после назначения новый ректор встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Теги: ректор, Обабков, Фальков, УрФУ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.02.2026 13:27 Мск Паслер встретился с новым ректором УрФУ: что обсуждали
Ранее 14.11.2025 13:34 Мск Набсовет УрФУ рекомендовал назначить Обабкова на пост ректора
Ранее 30.06.2025 10:12 Мск Новый ректор УрФУ не исключил кадровых перестановок к осени
Ранее 30.05.2025 14:08 Мск В УрФУ официально объявили о назначении Обабкова на пост и.о. ректора
Ранее 28.05.2025 12:32 Мск В УрФУ назначен новый и.о. ректора вуза

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети