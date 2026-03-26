Против России ввели рекордные 31,5 тысячи санкций

Западное давление на Россию достигло исторического максимума. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании привел свежие цифры: против страны действуют уже 31 507 различных ограничений. Спикер подчеркнул, что мировая практика еще не знала такого количества санкций. По его словам, теперь правительство и депутаты должны управлять экономикой и социальной сферой совершенно по-новому, пишет РИА Новости.

Володин призвал все политические партии объединиться, чтобы успешно справиться с внешними вызовами. Он отметил, что в текущих условиях власти обязаны принимать максимально точные и эффективные решения. Спикер уверен: только единство страны поможет смягчить удар от западных запретов.

Российские власти не раз заявляли, что экономика страны способна подстроиться под любые ограничения. В Москве отмечают, что западным странам не хватает смелости признать провал своей политики. При этом даже западные эксперты всё чаще говорят, что санкции не достигли цели, а лишь создали проблемы для мировой торговли.

Все же, Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) окончательно сняла все санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики, о чем сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Российская сторона успешно завершила трехлетнюю программу проверки, которую международные чиновники ввели еще в 2015 году из-за допинговых скандалов.