ФСИН: Сжегший Коран Журавель не исчезал из колонии

В ФСИН сообщили, что информация о "бесследном исчезновении" сжегшего Коран Никиты Журавеля не соответствует действительности.

Осуждённый Журавель продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Информация об этом направлена матери осужденного в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. 21 января Журавель уже получил письмо от матери, сообщает пресс-служба ФСИН.

В марте 2023 г. Журавель отправил сотруднику Службы безопасности Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику армии России, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. В конце февраля 2024 г. Никита Журавель, которому вменяли сжигание Корана, получил три с половиной года колонии общего режима. Его обвиняли по двум статьям УК: "хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам религиозной ненависти", и "оскорбление чувств верующих".

Хотя правонарушение было совершено в Волгограде, Журавеля этапировали в чеченский Грозный и судили там же. Во время следствия 20-летнего Журавеля избили. СМИ сообщали, что нападавшим был несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров. По совокупности преступлений Журавель получил 14 лет колонии строгого режима.