Снять деньги в ПВЗ: Набиуллина предложила открыть банки в пунктах выдачи

Центральный банк России предлагает открывать банковские пункты в сельской местности на базе "Почты России" или даже в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она считает, что жителям деревень нужны базовые финансовые услуги, и не обязательно строить для этого полноценные офисы - банки могут использовать уже готовую сеть почтовых отделений или активно растущие точки выдачи интернет-товаров.

Набиуллина привела в пример опыт США и Индии, где закон обязывает банки работать в сельских районах. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор не навязывает конкретный формат: это может быть упрощенный банковский офис, окно на почте или сервис через маркетплейсы. Главная цель - обеспечить людей услугами там, где это необходимо, а не только в крупных городах. Набиуллина отметила, что сейчас крупные банки открывают отделения только там, где это приносит высокую прибыль, из-за чего сельские жители остаются без доступа к банковским операциям.

Председатель Центробанка предложила рассмотреть вариант, при котором системно значимые банки будут обязаны финансировать работу таких сельских точек. Она считает несправедливым, что финансовые гиганты с огромными сетями по всей стране игнорируют убыточные, но социально важные районы. При этом Набиуллина особо выделила, что эта инициатива преследует интересы обычных граждан, а не ставит целью финансовую поддержку "Почты России". Регулятор хочет, чтобы каждый человек в стране имел доступ к базовым банковским услугам рядом с домом.