Оператор Т2 отменил международный роуминг

Для абонентов звонки за рубежом приравнены к звонкам по России, разрешено использовать для этого пакеты минут из тарифов. Это автоматически действует для 50 с лишним стран мира и для востребованных пакетных тарифов.

Пакеты можно использовать в роуминге для звонков на любые номера РФ, при этом для звонков на номера других стран действует тариф, согласно стандартным условиям международного роуминга, сообщили ТАСС в пресс-службе Т2.