Мэр Хабаровска заявил, что в сезоне-2026 в городе будут действовать четкие правила размещения и эксплуатации самокатов

Перед наступление сезона самокатчиков в администрации Хабаровска состоялось совещание по обсуждению правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Наступающий сезон электросамокатов в Хабаровске будет отличаться от предыдущих. Администрация города внесла существенные изменения в правила благоустройства, направленные на более цивилизованное использование СИМ. Эти нововведения устанавливают четкие правила для размещения и эксплуатации самокатов», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В частности, определены территории, где эксплуатация и размещение самокатов будут запрещены, вводятся специальные «медленные зоны», призванные обезопасить пешеходов и снизить риск ДТП. Предусматривается процедура эвакуации на арестплощадку брошенных самокатов.

«Для нас главное – безопасность жителей города. Понятно, что электросамокаты - это удобный вид транспорта, который пользуется спросом, в основном, у молодежи. Наша задача - упорядочить их использование. Мы стремимся создать комфортную и безопасную среду для всех. Я рассчитываю на понимание и сознательность как со стороны бизнеса, так и со стороны пользователей. В противном случае будем ужесточать меры», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

К пересмотру правил использования СИМ в Хабаровске, в том числе, подтолкнули данные прошлогодней статистики. По данным городского ГАИ, в 2025 году было зарегистрировано 48 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 22 человека, в том числе 10 детей.

В настоящее время специалисты профильных управлений городской администрации разрабатывают план мероприятий по информационной работе с подростками и молодежью в сфере пользования СИМ.

В ходе совещания Сергей Кравчук сообщил, что специалистами администрации разрабатывается пилотный проект по внедрению электронного ресурса, который позволит отслеживать все СИМ в Хабаровске в режиме онлайн. Если платформа покажет хорошую эффективность, ее сделают доступной не только для внутреннего пользования администрации, но и всех хабаровчан.