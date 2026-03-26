"Адама" из Новосибирска отправили в колонию за хищение денег уральцев

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Новосибирска. Его отправили в колонию за хищение денег у уральцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 42-летний Ян Марковский. Как было установлено, в 2025 году Марковский, находясь в Екатеринбурге, под разными предлогами похищал деньги у прохожих и жильцов элитных домов. В лобби жилых комплексов и на парковках торговых центров мужчина представлялся "Адамом", втирался в доверие и просил в долг несколько десятков тысяч рублей наличными.

"Легенды менялись: необходимость оплатить штрафстоянку, чтобы вернуть эвакуированную машину, нехватка средств на покупку жд-билета. Ян обещал вернуть деньги, оставлял заимодавцам свой номер телефона, а получив их, пропадал", - рассказали в пресс-службе.

Всего было установлено девять преступных эпизодов. Сам сибиряк свою вину признавать отказался.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Марковского виновным в серии мошенничеств. Ему назначено 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Напомним, в прошлом году в Первоуральске силовики задержали так называемого "курьера" мошенников, прилетевшего из Сибири.