В Правительстве России поддержали запрет оборота вейпов

Оборот вейпов могут запретить в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Коллеги активно дискутировали на эту тему. Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии. Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздраву, Министерству экономического развития, Министерству финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю", - приводит "Интерфакс" слова Мантурова, сказанные в кулуарах съезда РСПП в ответ на вопрос о том, действительно ли на заседании госкомиссии поднимался вопрос о запрете вейпов.

Отметим, тема эта не нова. Ещё 18 января 2023 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании дал профильным комитетам поручение в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности введения их запрета.

"Речь идёт о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы", - сказал тогда Володин.

Законопроект об этом сейчас находится в Госдуме.