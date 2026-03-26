В Правительстве России поддержали запрет оборота вейпов

26 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

В Правительстве России поддержали запрет оборота вейпов

Оборот вейпов могут запретить в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Коллеги активно дискутировали на эту тему. Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии. Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздраву, Министерству экономического развития, Министерству финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю", - приводит "Интерфакс" слова Мантурова, сказанные в кулуарах съезда РСПП в ответ на вопрос о том, действительно ли на заседании госкомиссии поднимался вопрос о запрете вейпов.

Отметим, тема эта не нова. Ещё 18 января 2023 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании дал профильным комитетам поручение в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности введения их запрета.

"Речь идёт о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы", - сказал тогда Володин.

Законопроект об этом сейчас находится в Госдуме.

Теги: Денис Мантуров, вейпы, оборот


