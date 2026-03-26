Сергей Кравчук сообщил о начале строительства в Хабаровске первого на Дальнем Востоке Храма Победы

Строители приступили к возведению в Краснофлотском районе Хабаровска уникального храмового комплекса, который будет первым в ДФО духовным мемориалом, посвященным Великой Победе во Второй мировой войне и подвигу воинов, защищающих интересы России в ходе СВО.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркивает особую значимость этого духовного центра: «Храм в Краснофлотском районе будет воздвигнут в честь Победы во Второй мировой войне и светлой памяти о героях, защищающих интересы России в ходе СВО. Он станет символом духовного единства народа, местом молитвы и поклонения подвигу тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу. Здесь каждый сможет найти утешение, поддержку и вдохновение, чтобы продолжать созидательный труд во имя процветания нашей страны».

На данный момент специалисты завершили подготовку основания, забита первая тестовая свая.

Место в Краснофлотском районе краевой столицы было подобрано с расчетом, чтобы будущее величественное здание высотой 55 метров можно было увидеть при въезде в Хабаровск через Амурский мост.

Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года чин освящения и закладки первого камня в основание храма совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Архитектурный облик Храма Победы будет выдержан в традициях древнерусского зодчества второй половины XII века. Храм рассчитан на 650 прихожан.