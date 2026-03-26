В Литве не исключают "трещины" в доверии к Киеву

Литва рассчитывает на то, что киевский режим объяснит все обстоятельства падения украинского дрона на территории Литвы, заявил глава МИД республики Кястутис Будрис.

На днях в Литве упал и взорвался украинский дрон. Средства литовской ПВО его даже не заметили, так как он летел на высоте менее 300 метров. В Вильнюс полагают, что это ошибка: беспилотник должен был атаковать северо-западные районы России, но сбился с курса. Для Литвы это "крайне чувствительная и важная сфера", сказал министр. Он надеется, что все выяснится и Киев даст исчерпывающие объяснения, иначе "доверие может дать трещину".

При этом украинские дроны взорвались также в Эстонии и Латвии. В Эстонии дрон врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. А в Латвии дрон упал недалеко от границы с Белоруссией. Из-за этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что прерывает рабочий визит на Украину и возвращается домой. В этих двух странах стали обвинять Россию.

Эти инциденты показывают, что страны Прибалтики предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских дронов.