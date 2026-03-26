Признали ошибку? Минпрос отменяет принудительную профилизацию в старших классах

С 1 сентября 2027 года у учеников старших классов появится возможность изучать все предметы без какой-либо профилизации. Такой федеральный государственный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Эксперты давно критикуют профилизацию школы, проводя разницу между профориентацией, когда школьников знакомят с разными профессиями, и профилизацией, когда нужно выбрать свой профиль, то есть отказаться от полноценного изучения многих предметов и сосредоточиться только на "профильных". Причем профилизация во многих школах внедряется задолго до 10 класса.

"Ранняя профессионализация образования чревата тем, что школьники загоняются в условия предварительного выбора траектории обучения, а при этом сами ребята еще не определились с тем, в какой отрасли они будут работать. Еще много лет назад мы предупреждали о том, что ранняя профилизация образования - это не очень хорошее нововведение в российском образовании", - написал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Народный учитель России Сергей Рукшин считает, что профилизация - это "вычеркивание ребенка", которому закрывают возможность выбора жизненного пути, заранее сужая его до заданного "профиля", за пределами которого он беспомощен.